Аэропорты Нижнего Новгорода, Иванова и Ярославля приостановили работу

Аэропорты трех российских городов — Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля — временно прекратили отправку и прием рейсов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, указано в соообщении.

Ранее, в ночь на 6 мая, аналогичные меры были введены в аэропортах Калуги, Волгограда, Самары и Саратова, а также в московских воздушных гаванях — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском.

Позже ограничения в Шереметьево и Внуково сняли.

ВСУ ночью во вторник совершили массированный воздушный налет на регионы России. Обошлось без пострадавших.