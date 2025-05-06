Аэропорты Нижнего Новгорода, Иванова и Ярославля приостановили работу
Росавиация ввела временные ограничения в 11 аэропортах
Аэропорты трех российских городов — Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля — временно прекратили отправку и прием рейсов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, указано в соообщении.
Ранее, в ночь на 6 мая, аналогичные меры были введены в аэропортах Калуги, Волгограда, Самары и Саратова, а также в московских воздушных гаванях — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском.
Позже ограничения в Шереметьево и Внуково сняли.
ВСУ ночью во вторник совершили массированный воздушный налет на регионы России. Обошлось без пострадавших.