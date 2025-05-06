105 украинских дронов ликвидировали в России за ночь
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Минувшей ночью над 11 регионами РФ было сбито 105 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Их перехватили с помощью отечественных дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).
32 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 22 — над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом, 10 — над Пензенской областью, девять — над Калужской областью, шесть — над Белгородской областью.
Кроме того, по два дрона уничтожили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что из-за атаки беспилотников в регионе повреждены строения, люди не погибли.