105 украинских дронов ликвидировали в России за ночь

Их перехватили с помощью отечественных дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

32 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 22 — над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом, 10 — над Пензенской областью, девять — над Калужской областью, шесть — над Белгородской областью.

Кроме того, по два дрона уничтожили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что из-за атаки беспилотников в регионе повреждены строения, люди не погибли.