Губернатор Гусев сообщил о сбитых 18 БПЛА и локальных разрушениях

В шести муниципалитетах Воронежской области силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было обнаружено и уничтожено не менее 18 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев.

Силы ПВО и РЭБ Воронежской области нейтрализовали 18 вражеских беспилотников в шести муниципальных образованиях региона.

Как сообщил губернатор Александр Гусев, человеческих жертв удалось избежать, однако падение обломков вызвало ряд повреждений в одном из южных городов области.

Разрушены оконные конструкции нежилого здания. Повреждены кровельные покрытия и хозяйственные постройки двух частных домовладений. Разбито остекление коммерческого транспорта. Возник локальный пожар на детской игровой площадке в парковой зоне.

Ранее ПВО сбила 19 дронов на подлете к Москве.