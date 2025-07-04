Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

В пятницу, 4 июля, Россия и Украина провели очередной обмен пленными военнослужащими. Сейчас освобожденные российские армейцы находятся в Белоруссии, им оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Обмен новых групп военнопленных осуществлен в рамках договоренностей, достигнутых на российско-украинских переговорах в Стамбуле 2 июня. Позже бойцов ВС России доставят в родную страну, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства.

«Россия про меня не забыла. Я еду домой», — рассказал один из российских военных после вызволения из плена.

Число освобожденных бойцов Вооруженных сил РФ пока не озвучивается.

О прошлом обмене пленными с Украиной официально объявлялось 26 июня.