Появилось видео с освобожденными из плена российскими военными

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Минобороны показало видео с освобожденными из плена российскими военными

Минобороны России подтвердило новый обмен пленными с Украиной в рамках стамбульских договоренностей. Ведомство также опубликовало кадры с освобожденными российскими армейцами, следует из сообщения пресс-службы министерства.

Очередной этап обмена военнопленными состоялся в рамках консультаций делегаций России и Украины в Стамбуле, которые прошли 2 июня.

«<…> С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — проинформировали в оборонном ведомстве РФ.

Сейчас освобожденные бойцы находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Вскоре их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Количество бойцов, которых освободили из украинского плена, не озвучивается.

Изначально о проведении нового этапа обмена пленными между сообщали российские СМИ.

Прошлый российско-украинский обмен пленными состоялся неделю назад, 19 июня.