Политолог Дубравский объяснил, почему Трамп не откажется от диалога с Россией

Политолог Дубравский: Трамп не откажется от диалога с РФ из-за своих обещаний

Президент США Дональд Трамп строил свою предвыборную программу на том, что с Россией «не было диалога», поэтому сейчас он не может себе позволить отказаться от этого самого диалога, сообщил РИАМО политический аналитик, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

«Трамп вряд ли откажется от диалога с Россией. Во-первых, он строил всю свою предвыборную кампанию на критике Джозефа Байдена, который, напомню, с февраля 2022 года практически игнорировал Россию — контактов на высшем уровне не было. Это, безусловно, минус для обеих стран. Поэтому Трамп, естественно, не откажется от диалога с Россией», — сказал Дубравский.

Он добавил, что Трамп может приостановить обсуждение Украины, если через два–три месяца поймет, что никакого продвижения нет.

«Трамп любит побеждать. Ему важно демонстрировать избирателям свои победы. Недавно он подписал так называемый „большой прекрасный билль“ — законопроект о бюджете. Это для него победа. Решения в Верховном суде, проконсервативные и прореспубликанские — тоже победа. А по Украине и России пока побед нет», — отметил аналитик.

Дубравский уточнил, что в ближайшее время можно ожидать «не игнор, но сведение на нет коммуникаций именно по треку „Россия — Украина“».

«При этом по другим направлениям — Ближний Восток, Иран, Израиль, Палестина — контакты, вероятно, продолжатся. Сейчас Трамп настаивает на том, чтобы сначала был решен конфликт России и Украины», — заключил эксперт.