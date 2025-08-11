Ликвидированы шестой и седьмой беспилотники, летевшие к Москве
Фото - © РИА Новости
На подлете к Москве сбили еще два украинских беспилотника. Итого утром 11 августа было уничтожено семь БПЛА ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.
И-за ликвидации беспилотников на землю упали их обломки.
На местах происшествий работают сотрудники экстренных служб Москвы.
В 09:35 были сбиты первые два БПЛА, летевших на российскую столицу. В 10:01 уничтожили еще два БПЛА ВСУ. Затем примерно в 10:14 сбили пятый украинский беспилотник.