Ликвидированы шестой и седьмой беспилотники, летевшие к Москве Спецоперация сегодня в 10:50

На подлете к Москве сбили еще два украинских беспилотника. Итого утром 11 августа было уничтожено семь БПЛА ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

И-за ликвидации беспилотников на землю упали их обломки. На местах происшествий работают сотрудники экстренных служб Москвы. В 09:35 были сбиты первые два БПЛА, летевших на российскую столицу. В 10:01 уничтожили еще два БПЛА ВСУ. Затем примерно в 10:14 сбили пятый украинский беспилотник.