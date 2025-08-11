Еще 2 вражеских беспилотника пытались атаковать Москву

сегодня в 10:09

Еще два вражеских беспилотника уничтожили силами ПВО. Украинские дроны летели в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

На данный момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В понедельник утром были уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву.

Ранее жители подмосковного Подольска заявили, что слышали звуки взрывов. Они рассказали, что сработала система ПВО.

Над российскими регионами за прошедшую ночь сбили и перехватили 32 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа.