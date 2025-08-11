Над регионами РФ за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА

Над российскими регионами за ночь сбили и перехватили 32 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

Семь беспилотников сбили над Белгородской областью, по пять над Брянской и Калужской. Четыре БПЛА ВСУ уничтожили над Крымом.

По два беспилотника сбили над Курской, Рязанской, Орловской и Воронежской областями. По одному БПЛА ВСУ уничтожили над Московским регионом и под Тулой.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили два украинских беспилотника в Подмосковье — взрывы были слышны в Бронницах, Раменском и селе Софьино. БПЛА ВСУ пытались прорваться к российской столице.