Ночью над Подмосковьем сбили два украинских беспилотника

сегодня в 05:58

ПВО отразила атаку дронов типа «Лютый» на подлете к столице

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся прорваться к Москве.

По данным Telegram-канала Shot, взрывы слышали жители Бронниц, Раменского и села Софьино.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что два БПЛА были своевременно обнаружены и сбиты.

Обломки упали в безлюдной местности, что позволило избежать жертв и разрушений. Сейчас на местах падения работают специалисты экстренных служб, изучающие остатки аппаратов.

Ранее в Туле при атаке ВСУ на гражданский объект погибли два человека.