Ночью над Подмосковьем сбили два украинских беспилотника
ПВО отразила атаку дронов типа «Лютый» на подлете к столице
Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся прорваться к Москве.
По данным Telegram-канала Shot, взрывы слышали жители Бронниц, Раменского и села Софьино.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что два БПЛА были своевременно обнаружены и сбиты.
Обломки упали в безлюдной местности, что позволило избежать жертв и разрушений. Сейчас на местах падения работают специалисты экстренных служб, изучающие остатки аппаратов.
Ранее в Туле при атаке ВСУ на гражданский объект погибли два человека.