Губернатор Миляев сообщил о жертвах среди мирного населения из-за атаки ВСУ

сегодня в 23:15

Двое человек погибли при атаке ВСУ на Тульскую область

Двое человек погибли, трое ранены при атаке ВСУ на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Вечером 11 августа системами ПВО Минобороны РФ было уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В результате попадания одного из дронов в здание промышленного предприятия в Туле погибли двое работников. Еще трое человек получили ранения различной степени тяжести.

Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.