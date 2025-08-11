сегодня в 09:45

Власти Москвы: сбиты два беспилотника, летевших на столицу

Российские силы противовоздушной обороны в понедельник утром уничтожили 2 летевших на столицу беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

По его словам, представители экстренных служб начали работать на месте падения обломков БПЛА.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях отсутствует.

Ранее жители подмосковного Подольска заявили, что слышали звуки взрывов. Они рассказали, что сработала система ПВО.