Сбит пятый украинский беспилотник, летевший к Москве

Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник, который летел к Москве. Он стал пятым уничтоженным днем 11 августа, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

После ликвидации беспилотника упали его обломки.

На месте происшествия работают сотрудники городских служб.

Первые два беспилотника, летевших на Москву, сбили примерно в 09:35. Еще два БПЛА ВСУ уничтожили в 10:01. Пятый сбили примерно в 10:14.