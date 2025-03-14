«Я в шоке»: жительница Балашихи рассказала о взрыве из-за беспилотника

Жительница Балашихи о взрыве БПЛА: никто не успел понять, что произошло

Жительница подмосковной Балашихи рассказала о взрыве беспилотника, прогремевшем в пятницу утром. Женщина призналась, что находится в шоковом состоянии, сообщает РБК .

Местная жительница заявила, что проснулась от взрыва очень рано, на часах было 05:55. Женщина отметила, что звук был совсем рядом. В такое раннее утро никто из жильцов даже не успел выбежать на улицу.

«Я как лежала, так и лежала. Я в шоке в таком. Добрались уже до нас», — говорит женщина.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО отразила атаку 4 беспилотников, которые летели на столицу. Обломки дрона нашли в микрорайоне Керамика на Объездном шоссе Балашихи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что никто не пострадал в результате атаки БПЛА по региону.

«Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в мкрн Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе мкрн Железнодорожный на ул. Свободы», — отметил глава области.