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На украинской карте боевых действий на данный момент указано, что большая часть Суджи в Курской области находится под контролем Киева. В Генштабе ВСУ не подтверждают потерю населенного пункта, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Накануне карта Deep State показала «серую зону» на западных окраинах Суджи. Это означает, что ни одна из сторон там не закрепилась. Остальная часть населенного пункта — под контролем российской армии.

Информация об освобождении Суджи появилась в СМИ накануне. ВС РФ вытесняли оставшиеся украинские войска, их вычисляла аэроразведка. Российский триколор развевается у здания администрации города.

13 марта Минобороны России официально подтвердило, что подразделения войск «Север» освободили Суджу от украинских формирований. Также в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Подол и Меловой.