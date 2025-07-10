В России зафиксировали резкий дисбаланс осадков в июне

В то время как одни регионы получили двойную норму осадков, другие столкнулись с опасным дефицитом влаги.

Наибольшие отклонения от нормы зафиксированы в Центральной России и Поволжье. Во Владимирской области выпало 159% месячной нормы осадков, в Ярославской — 157%, а в Марий Эл этот показатель достиг рекордных 200%. Московская область получила 120% от обычного количества осадков, хотя в самой столице уровень был близок к норме (92-94%).

Противоположная ситуация сложилась на юге и востоке страны. В Крыму зафиксировали лишь 40% от нормы осадков, а в Иркутской области — 58%. Особую тревогу вызывает ситуация в Бурятии и Забайкалье, где выпало всего 70-75% от обычного количества осадков.