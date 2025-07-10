Лавров может встретиться с главой Госдепа США Рубио

Лавров прибыл в Малайзию для участия в саммите АСЕАН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал рабочую программу в Куала-Лумпуре, где примет участие в серии ключевых дипломатических мероприятий в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сообщает ТАСС .

Визит российского министра совпал с обострением дискуссий о расширении влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что стало одной из центральных тем предстоящих переговоров.

В программе Лаврова значатся три важнейших форума — встреча Россия-АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум по безопасности. На этих площадках российская делегация планирует заявить о своей позиции относительно растущих рисков милитаризации региона и использования информационных технологий в деструктивных целях.

Особый интерес вызывает возможная встреча Лаврова с главой Госдепа США Марко Рубио. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в ходе двусторонних переговоров с азиатскими коллегами российская сторона намерена обсудить пути укрепления региональной безопасности без вмешательства внерегиональных сил.

Визит проходит в период председательства Малайзии в АСЕАН и обострения международной обстановки.

«Участников ждет непростая дискуссия по ключевым точкам современной геополитики», — отметила Захарова, подчеркнув озабоченность России попытками переноса «блокового мышления» НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Программа пребывания Лаврова в Малайзии продлится до 11 июля и, по ожиданиям аналитиков, может задать тон дальнейшему развитию диалога между Россией и странами Юго-Восточной Азии на фоне меняющейся международной архитектуры.