Энергетики Подмосковья ликвидируют последствия мощного циклона

Энергетики восстановили электроснабжение в Подмосковье после урагана

После второй волны грозового циклона, обрушившегося на Московскую область 9 июля, специалисты «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение большинства потребителей, сообщили в пресс-службе компании.

В наиболее пострадавших округах – Истринском, Солнечногорском и Дмитровском – работы продолжаются в круглосуточном режиме.

В Рузском городском округе и Химках энергоснабжение полностью восстановлено. На месте работают 123 бригады (322 специалиста) с привлечением 135 единиц спецтехники. Для оперативного восстановления подачи электроэнергии задействованы 38 резервных источников питания.

Ураганный ветер, достигавший 28 м/с, и сильный град стали причиной массовых повреждений линий электропередач. Наибольшие разрушения зафиксированы в сетях 6-10 кВ, также поступают заявки от потребителей, подключенных к низковольтным сетям 0,4 кВ.

Энергетики рассчитывают в ближайшее время полностью восстановить электроснабжение во всех населенных пунктах Подмосковья.