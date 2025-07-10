Итальянские египтологи заявили о сенсационной находке под Сфинксом

Группа итальянских исследователей утверждает, что с помощью современных технологий сканирования обнаружила под плато Гиза масштабный подземный комплекс, который может перевернуть представления о древнеегипетской цивилизации, сообщает РИА Новости .

Как сообщает Daily Mail, изучение пространства под Большим Сфинксом выявило существование огромной шахты со спиралевидной лестницей, ведущей к двум квадратным сооружениям на глубине 600 и 1200 метров.

Член исследовательской группы Армандо Мэй заявил, что полученные данные свидетельствуют о возможном возрасте сооружений около 36 400 года до нашей эры.

«Это открытие доказывает, что плато Гиза было создано задолго до династической эпохи. Если эти сведения подтвердятся, они могут кардинально изменить современные представления о древних цивилизациях», отметил ученый.

Филиппо Бионди из Стратклайдского университета (Шотландия) отмечает, что результаты сканирования действительно указывают на наличие сложных подземных структур.

Международное научное сообщество с осторожностью относится к сенсационным заявлениям, ожидая публикации полных результатов исследований в рецензируемых научных журналах.