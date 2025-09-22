Двое в реанимации: что известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Крыму

сегодня в 09:16

4 пострадавших при атаке дронов в Крыму находятся в тяжелом состоянии

Четверо человек, которые пострадали при атаке беспилотников в Крыму, сейчас находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС .

Как уточнили в ФМБА России, двое пациентов лежат в реанимации.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ВСУ напали на поселок городского типа Форос. В результате данной атаки три человека погибли, еще 16 были ранены. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. После удара БПЛА сильно повреждена школа.

Пресс-служба Минобороны РФ рассказала, что прошлой ночью ликвидировали 114 украинских дронов. Из них 10 БПЛА сбили над Крымом.

