Двое в реанимации: что известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Крыму
4 пострадавших при атаке дронов в Крыму находятся в тяжелом состоянии
Фото - © Медиасток.рф
Четверо человек, которые пострадали при атаке беспилотников в Крыму, сейчас находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Как уточнили в ФМБА России, двое пациентов лежат в реанимации.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ВСУ напали на поселок городского типа Форос. В результате данной атаки три человека погибли, еще 16 были ранены. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. После удара БПЛА сильно повреждена школа.
Пресс-служба Минобороны РФ рассказала, что прошлой ночью ликвидировали 114 украинских дронов. Из них 10 БПЛА сбили над Крымом.
