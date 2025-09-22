Нет окон, с потолка висят провода: фото школы в Форосе, куда попал БПЛА

сегодня в 08:59

Появились снимки школы в Крыму, куда ударил украинский БПЛА

ТАСС разместил фотографии школы в поселке Форос в Крыму, которая попала под удар украинского БПЛА.

На снимках видно, что в здании повреждены окна и фасад. Также разрушены внутренние помещения: с потолка свисают панели и провода, в классе разруха, парты засыпаны пластиком и бетоном.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что противник атаковал поселок городского типа Форос, из-за этого три человека погибли, 16 были ранены.

Также пресс-служба министерства обороны РФ отметила, что ночью сбили 114 украинских БПЛА. Из них 10 дронов перехватили над Крымом.

