сегодня в 07:32

Три человека погибли из-за атаки беспилотников ВСУ на Крым

ВСУ атаковали Крым в районе поселка городского типа Форос, в результате нападения три человека погибли, 16 были ранены, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, которым окажут необходимую помощь и поддержку.

Ранее пресс-служба министерства обороны заявила, что этой ночью сбили 114 украинских беспилотников. Из них 10 БПЛА уничтожили над Крымом.