В России за ночь уничтожены 114 украинских беспилотников

Аппараты были перехвачены дежурными средствами ПВО.

По 25 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 — над Белгородской областью, 13 — над Астраханской областью, 10 — над Крымом, семь — над Брянской областью, пять — над Азовским морем, по три — над Ярославской и Волгоградской областями, два — над Черным морем, по одному — над Курской и Воронежской областями.

Ранее украинские беспилотники ударили по Ракитянскому району Белгородской области. В результате этой атаки один человек погиб, еще пятеро пострадали.