Один человек погиб, пятеро ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Дроны ВСУ ударили по Ракитянскому району Белгородской области. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В поселке Пролетарский один дрон ВСУ атаковал автомобиль. Водитель получил смертельные раны и погиб. Само транспортное средство также пострадало.

Другой украинский дрон ударил по коммерческому объекту в этом же поселке, повредив фасад и остекление. Двое мужчин получили осколочные ранения, еще одна женщина — баротравму. Их доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Также есть еще один пострадавший. Ему оказывают помощь медики в Ракитянской ЦРБ.

БПЛА также атаковал автомобиль в селе Новоленинское. Пострадал мужчина. Его доставили в Ракитянскую ЦРБ с осколочными ранениями рук и ног. В дальнейшем его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Автомобиль в результате удара уничтожен.

Утром 21 сентября Украина обстреляла Белгородскую область. Один мирный житель погиб, четверо были ранены.