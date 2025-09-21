сегодня в 11:59

Один житель Белгородской области погиб, четверо ранены после атаки ВСУ

Украинские солдаты опять обстреляли Белгородскую область. Один мирный житель погиб, четверо были ранены, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Ракитном от атаки FPV-дрона ВСУ погиб мирный житель. У его жены диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения и ожог кисти.

В Белгородском районе в Салтыкове беспилотник противника ударил по работающему в поле трактору. Рабочего госпитализировали.

Другой FPV-дрон атаковал фермерское хозяйство в Варваровке Белгородского района. Бойцы самообороны привезли мужчину и двух женщин с осколочными ранениями в Октябрьскую районную больницу.

Ранее 18-летняя девушка пострадала во время атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области. Она обратилась в больницу с баротравмой.

