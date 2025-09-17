18-летняя девушка пострадала при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

ВСУ вновь ударили при помощи дронов по нескольким населенным пунктам Белгородской области. В результате пострадала 18-летняя девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

После удара пострадавшая жительница Белгорода обратилась в больницу с баротравмой. Ей оказали всю необходимую помощь. В дальнейшем девушка будет лечиться амбулаторно.

Также БПЛА противника сбросил взрывные устройства в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Пострадали крыша и окна частного дома. Второй дрон ударил по гаражу, также повреждены кровли, остекление и входные группы двух частных домов.

В городе Строитель Яковлевского округа БПЛА ударил по территории сельхозпредприятия. В результате посечены стекла и кузов грузового автомобиля.

В Белгородском районе в селе Нечаевка из-за атаки дрона пробита крыша частного домовладения. В селе Устинка после удара начался пожар в частном доме, его ликвидировали. Также пострадали кровля и остекление.

В поселке Красная Яруга пострадали четыре транспортных средства.

Ранее дрон ВСУ ударил по коммерческому объекту в селе Таврово Белгородского района. Пострадал мирный житель.