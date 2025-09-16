сегодня в 14:48

Мирный житель пострадал после удара дрона ВСУ по селу под Белгородом

Украинский беспилотник во вторник ударил по коммерческому объекту в селе Таврово Белгородского района Белгородской области. В результате ранен один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Из-за атаки беспилотника пострадал 19-летний парень. Его госпитализировали с осколочными ранениями спины и ног. Молодому человеку оказали всю необходимую помощь медики городской больницы № 2 г. Белгорода.

Также в результате удара поврежден навес здания и оборудование. Информация о последствиях уточняется.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее ВСУ атаковали служебную «Газель» в селе Зозули Борисовского района. Ранения получили восемь человек.