сегодня в 18:26

8 человек пострадали при атаке ВСУ на служебную «Газель» под Белгородом

ВСУ атаковали служебную «Газель» в селе Зозули Борисовского района. Восемь человек пострадали из-за удара вражеского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Ранения получили водитель и пассажиры. Мужчину и семь женщин доставили в районную больницу. Четыре человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. По предварительным данным, у остальных — баротравмы.

Одна из женщин находится в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Что касается транспортного средства, оно уничтожено.

Накануне семь муниципалитетов Белгородской области оказались под ударами ВСУ. Один мирный житель получил ранение.

