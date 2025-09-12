ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области в пятницу

Семь муниципалитетов Белгородской области оказались под ударами ВСУ в пятницу. Один мирный житель получил ранение, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В поселке Пролетарский Ракитянского района дрон сдетонировал рядом с мужчиной. Он получил баротравму, а также ссадины предплечья. Ему оказана вся необходимая медпомощь. Также от взрыва пострадали окна и фасад коммерческого объекта и кузов легкового автомобиля. Второй БПЛА ударил по железнодорожному вагону.

В селе Муром Шебекинского округа БПЛА сбросил взрывное устройство на частное домовладение. В результате пожара оно было уничтожено. Также сгорела хозпойстройка. Удар другого дрона выбил окна в частном доме.

В селе Головчино Грайворонского округа из-за атаки БПЛА повреждены шесть автомобилей. В поселке Красная Яруга поврежден частный дом. В селе Грушевка Волоконовского района пострадали два грузовых автомобиля.

В хуторе Дубровка Валуйского округа повреждена ЛЭП, в Борисовском районе в селе Грузское — соцобъект.

Ранее дрон ВСУ сдетонировал в селе Долбино Белгородского района Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница.