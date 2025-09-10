Сдетонировал рядом с женщиной: в Белгороде новая пострадавшая от дрона ВСУ

сегодня в 16:53

Дрон ВСУ попытался атаковать село Долбино Белгородского района Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Украинский беспилотник сдетонировал рядом с женщиной. Она получила минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

Мирную жительницу осмотрела бригада скорой помощи. Затем женщину госпитализировали в областную клиническую больницу.

Ей оказывается вся необходимая медпомощь. Информация о последствиях уточняется.

Также в среду днем еще два человека пострадали из-за ударов ВСУ по Белгороду и области. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение живота, мужчина — минно-взрывную травму и баротравму.

