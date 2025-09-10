сегодня в 13:35

Еще два человека получили ранения из-за ударов ВСУ по Белгороду

Еще два мирных жителя пострадали из-за ударов ВСУ по Белгороду и области. Женщину госпитализировали, мужчина обратился за медпомощью самостоятельно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Дрон ударил по автомобилю в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили ее в больницу Шебекина.

Также за медицинской помощью обратился пострадавший мужчина. Он получил ранения в результате утренней атаки по Белгороду. С минно-взрывной и баротравмой его госпитализировали в больницу Белгорода.

Гладков сообщил, что в поселке Дубовое после детонации БПЛА повреждены фасады и остекления двух домов. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате утреннего удара по Белгороду. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставила в городскую больницу.

