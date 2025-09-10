сегодня в 12:05

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Белгород

Мирный житель пострадали в результате очередной атаки украинского беспилотника на Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь. Еще в результате взрыва вражеского дрона получили повреждения социальный и коммерческий объекты, а также автомобиль.

Глава региона добавил, что на местах ЧП продолжают работать городские экстренные службы. В настоящее время информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.

В среду утром работу крупных торговых центров временно приостановили в Белгороде и Белгородском районе из-за атаки украинских беспилотников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.