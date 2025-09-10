Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Белгород
Фото - © Медиасток.рф
Мирный житель пострадали в результате очередной атаки украинского беспилотника на Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь. Еще в результате взрыва вражеского дрона получили повреждения социальный и коммерческий объекты, а также автомобиль.
Глава региона добавил, что на местах ЧП продолжают работать городские экстренные службы. В настоящее время информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.
В среду утром работу крупных торговых центров временно приостановили в Белгороде и Белгородском районе из-за атаки украинских беспилотников.
