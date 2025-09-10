сегодня в 10:32

Крупные ТЦ временно закрыли в Белгороде на фоне ударов дронов ВСУ

Работу крупных торговых центров временно приостановили в Белгороде и Белгородском районе из-за сложившейся неблагоприятной оперативной ситуации, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгородская область в среду поверглась новой атаке украинских беспилотников. Один из ударов пришелся по зданию регионального правительства. Дрон сдетонировал, повредив фасад и остекление.

Кроме того, упавшие обломки сбитого БПЛА вызвали пожар в частном доме. Сейчас возгорание локализовано.

Предварительно, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. На местах ЧП работают экстренные службы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.