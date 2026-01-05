Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уверен, что атаковать госрезиденцию президента Владимира Путина без участия ЦРУ США было бы невозможно, сообщает «Лента.ру» .

Таким образом парламентарий объяснил поменявшуюся позицию президента США Дональда Трампа по ударам дронов ВСУ в Новгородской области.

«Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы — это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают», — сказал Чепа.

По его словам, украинские военные оправили в атаку 91 беспилотник. Все они были сбиты российскими ПВО над Брянской, Смоленской и Новгородской областями.

Депутат пояснил, что в стране ведут БПЛА противника практически с самого запуска, потом начинает работать ПВО. Тем более если беспилотники крупные.

В ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, для этого запустили 91 БПЛА. Позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ. Киев атаковал резиденцию Путина из Сумской и Черниговской областей.

