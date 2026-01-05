Депутат ГД Чепа связал атаку дронов на резиденцию Путина с участием ЦРУ
Фото - © Владимир Трефилов/РИА Новости
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уверен, что атаковать госрезиденцию президента Владимира Путина без участия ЦРУ США было бы невозможно, сообщает «Лента.ру».
Таким образом парламентарий объяснил поменявшуюся позицию президента США Дональда Трампа по ударам дронов ВСУ в Новгородской области.
«Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы — это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают», — сказал Чепа.
По его словам, украинские военные оправили в атаку 91 беспилотник. Все они были сбиты российскими ПВО над Брянской, Смоленской и Новгородской областями.
Депутат пояснил, что в стране ведут БПЛА противника практически с самого запуска, потом начинает работать ПВО. Тем более если беспилотники крупные.
В ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, для этого запустили 91 БПЛА. Позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ. Киев атаковал резиденцию Путина из Сумской и Черниговской областей.
