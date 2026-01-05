Трамп заявил, что не верит в атаку ВСУ именно по резиденции Путина

Американский лидер Дональд Трамп сказал о своих сомнениях в том, что украинские дроны в конце года атаковали именно резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщает «Царьград» .

Об этом он заявил в беседе с журналистами на борту самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

«Я не верю, что этот удар имел место», — сказал Трамп.

При этом он уточнил, «что-то произошло» очень близко от резиденции российского лидера.

Когда его спросили о ранней критике Украины, то президент США сослался на недостаток сведений и сказал, что только отреагировал на прозвучавшие слова Путина.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о террористической атаке ВСУ на резиденцию президента страны в Новгородской области, совершенной в ночь на 29 декабря с использованием 91 БПЛА. Позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ. Киев атаковал резиденцию Путина из Сумской и Черниговской областей. Также Трамп выразил недовольство по поводу атаки ВСУ на официальную резиденцию Путина.

