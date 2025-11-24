сегодня в 15:14

Четвертый дрон ВСУ сбили на подлете к Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили четвертую попытку атаковать Москву с помощью беспилотника. Вражеский объект был успешно ликвидирован дежурными средствами ПВО, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на местах падения обломков сбитого украинского беспилотника уже работают экстренные службы.

На момент публикации заметки информации о пострадавших в связи со случившимся не поступало.

Ранее сообщалось о трех попытках ВСУ атаковать Москву. Первый вражеский дрон был ликвидирован около 12:50, второй — около 14:20, а третий — примерно в 14:40.

