На подлете к Москве сбит очередной украинский беспилотник
Третий за день беспилотник ВСУ сбили на пути в Москву
Фото - © РИА Новости
Дежурные средства ПВО российской армии ликвидировали очередной беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Это не первый беспилотник, с помощью которого представители киевского режима пытались атаковать Москву 24 ноября. Ранее дежурными средствами ПВО было ликвидировано еще два вражеских дрона.
На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.
