сегодня в 14:49

Третий за день беспилотник ВСУ сбили на пути в Москву

Дежурные средства ПВО российской армии ликвидировали очередной беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Это не первый беспилотник, с помощью которого представители киевского режима пытались атаковать Москву 24 ноября. Ранее дежурными средствами ПВО было ликвидировано еще два вражеских дрона.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

