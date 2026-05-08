Мамедов: «Бессмертный полк» и «Волонтеры Победы» связывают поколения

Член экспертного клуба «Дигория», председатель Всероссийского общественного движения «Знамя России» Джахангир Мамедов в разговоре с РИАМО поделился своими мыслями в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что 9 Мая — это не просто историческая дата, а символ мужества, стойкости и единства народа, который выстоял в тяжелых испытаниях и подарил миру свободу.

По словам Мамедова, война стала одновременно трагической и героической страницей в истории России. Она показала, как важно быть единым перед лицом угрозы, как велика сила духа и как бесценна мирная жизнь. Поколение Победителей оставило потомкам не только память о подвигах, но и важные уроки ответственности за будущее Родины.

Мамедов подчеркнул, что память о Великой Победе остается одной из главных опор общественного сознания и важнейшим ориентиром для формирования образа будущего России. Историческая память объединяет поколения, помогает сохранять правду о подвиге народа и передавать новым поколениям понимание цены мира и свободы.

Сегодня, по словам председателя движения, историческую память поддерживают масштабные проекты — «Бессмертный полк», «Волонтеры Победы», «Диктант Победы», сотни общественных организаций и тысячи волонтеров. Они помогают наладить связь поколений и бережно сохранять правду о войне. Мамедов призвал не только помнить о подвиге, но и активно участвовать в патриотических инициативах, противостоять попыткам искажения исторической правды, чтобы сберечь мир и правду о Победе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.