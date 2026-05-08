Вода не прощает беспечности: эксперт рассказала, чем опасны сапборды

сегодня в 06:00

Эксперт Гордая: при плавании на сапбордах обязательно нужно надевать спасжилет

Сапборд — полноценное плавсредство, требующее жесткой дисциплины. Спасательный жилет обязан быть надет и плотно застегнут, а не лежать на доске ради красивых фотографий. Об этом РИАМО сообщила эксперт по подбору туров Елена Гордая.

Страховочный лиш всегда пристегивается к ноге, иначе при падении доску мгновенно унесет течением или ветром, оставив вас без опоры.

«Тихие реки крайне коварны: под гладкой поверхностью часто скрываются коряги, топляк и ледяные ключи, моментально сводящие мышцы судорогой», — сказала эксперт.

Она напомнила, что любой алкоголь на воде — это смертельный риск.

«При этом необходим строгий мониторинг прогноза погоды, учет скорости ветра и адекватная оценка собственных сил. Вода не прощает беспечности», — добавила Гордая.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.