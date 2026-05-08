Минералка или суп? Что может поставить на ноги после майской попойки

Нарколог: на утро после алкоголя минералка будет лучше супа

На утро после майских застолий лучше всего порционно пить минеральную воду, а не хлебать наваристые супы. Так организму будет легче справиться с интоксикацией, сообщил РИАМО психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Лучше, конечно, минералка, потому что печень и поджелудочная очень сильно перегружены. Жирный наваристый суп может спровоцировать острый панкреатит. К тому же, печени будет тяжело дополнительно перерабатывать вещества, поэтому лучше воздержаться от приема пищи. У многих постинтоксикационный синдром сопровождается тошнотой и рвотой, так как организм отравлен, поэтому небольшими порциями можно пить минералку, восстанавливать водно-электролитный баланс», — отметил Шуров.

По его словам, некоторые люди могут пить на майских праздниках несколько дней, а потом теряют сон.

Шуров объясняет, что алкоголь угнетает нервную систему, оказывая на нее «тормозящий» эффект. После его отмены она вновь разгоняется и человек чувствует перевозбуждение и потряхивание. Скорректировать это состояние можно успокоительными.

