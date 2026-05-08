От Бишкека до Иссык-Куля: в Киргизии реставрируют памятники Победы

В киргизском селе Оттук на западном побережье Иссык-Куля открылся памятник Великой Отечественной войны, восстановленный проектом «Монументы Победы» . На церемонии открытия, приуроченной к 81-й годовщине Победы, присутствовали представители местных властей, российского посольства в республике, общественных организаций, а также жители села.

«Монументы Победы» — это народный проект, который занимается поиском и восстановлением мемориалов Великой Отечественной войны на постсоветском пространстве. За последние месяцы проект также восстановил в Киргизии мемориал во дворе школы № 7 в Бишкеке, посвященный ученикам и учителям, погибшим на фронтах, и монумент в селе Благовещенка.

При этом участники проекта занимаются не только ремонтом отдельных объектов, но также и формированием среды памяти с участием школ, университетов и общественных организаций. Ими была создана интерактивная карта, на которую любой пользователь может нанести монумент, расположенный в его населенном пункте. Проводятся круглые столы, формируются пространства для изучения истории Великой Отечественной войны, организуются документальные выставки и издаются тематические пособия в двуязычном формате. В этом смысле деятельность «Монументов Победы» можно рассматривать как попытку выстроить практическую инфраструктуру памяти.

В Киргизии, Таджикистане и других странах постсоветского пространства «Монументы Победы» продолжают работу с мемориалами, которые долгие годы оставались вне общественного внимания. В проекте подчеркивают, что восстановление таких объектов — это не только вопрос сохранения исторического наследия, но и способ поддержать связь между поколениями.