Луковый отвар для матки: как получить отравление вместо детокса

Природа наделила матку идеальным механизмом самоочищения посредством менструального цикла. Идея пить концентрированный луковый отвар для гинекологического детокса абсолютно антинаучна. Выпитая жидкость попадает в желудок, а не в репродуктивные органы. Об этом РИАМО сообщил врач Семен Котов.

«Вместо мифического очищения женщины наносят жесточайший удар по собственному желудочно-кишечному тракту. Лук в высоких концентрациях содержит агрессивные эфирные масла, тиосульфинаты и органические кислоты. Этот горячий концентрат работает как мощнейший химический раздражитель слизистой. Такое самолечение способно мгновенно спровоцировать острый эрозивный гастрит, реактивный панкреатит, тяжелейший спазм желчевыводящих путей и обострение язвенной болезни», — сказал врач.

Настоящее отравление с острой интоксикацией, мучительной рвотой и диареей — закономерный итог, так как печень и поджелудочная железа просто не справляются с переработкой этого агрессивного коктейля.

«Подобные интернет-тренды не имеют ничего общего с заботой о репродуктивной системе, зато гарантируют пациентке экстренную госпитализацию в хирургическое или гастроэнтерологическое отделение», — добавил Котов.

