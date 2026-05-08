Обилие канцерогена: немытые решетки и шампуры способны спровоцировать рак

«Это еще более канцерогенная история. Это так же как наши бабушки не мыли сковородки, потому что раньше экономили жир. И очень многие получили в свое время и онкологию, и сердечно-сосудистые заболевания», — отметила Соломатина.

По ее мнению, такие недуги прогрессируют быстрее, поскольку это канцероген — идет разрушение тканей, клеток.

Врач добавила, что в худшем случае использование немытых шампуров и решеток может привести к нарушению апоптоза. Так, в организме человека старые отмирающие клетки не будут исчезать, а новые продолжат появляться путем деления. То есть это способствует появлению злокачественной опухоли.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.