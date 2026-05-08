Verka Serduchka Band может выступить перед русскими зрителями в обход требований администрации главы государства. Важно, чтобы корпоратив проходил в той же стране, где накануне артист провел концерт в рамках тура, который согласовали с властями Украины.

Данилко в апреле и мае текущего года проехал с группой по США, а теперь он готовится к гастролям по Европе. Все мероприятия нужно согласовывать с офисом Зеленского, который заботится о том, чтобы на них не приходили русские, а еще требует отдавать часть заработанного в общую казну. Иначе Верку Сердючку могут не выпустить из Украины.

Частное выступление Данилко стоит 50 тыс. долларов, артист требует продлить отель, давать суточные и приобрести билеты в бизнес-класс для него и его мамы. Сейчас певец готовится к выступлению на Евровидении-2026 в Австрии.

