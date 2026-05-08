Теннисный стол упал на детей на площадке в Свердловской области

Двое мальчиков пострадали из-за падения теннисного стола на спортивной площадке в Верхней Пышме в Свердловской области, сообщает «Царьград» .

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

ЧП произошло 7 мая. На мальчиков 2014 и 2017 годов рождения упала часть теннисного стола. Инцидент был на спортплощадке во дворе дома по улице А. Латышова. Пострадавшие ребята оперативно доставлены в больницу, где им оказывается помощь.

Следователи устанавливают причины происшествия. Они допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.