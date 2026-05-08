Врач Крашкина объяснила, как беспорядок влияет на психику россиян

Россияне по-разному относятся к порядку в доме: одни стремятся к идеальной чистоте, другие спокойно живут среди разбросанных вещей. Однако крайности — и полный хаос, и чрезмерный порядок — могут негативно влиять на психическое состояние, об этом в разговоре с РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Порядок и хаос: как беспорядок влияет на психику

По словам Крашкиной, ученые объясняют, что беспорядок в пространстве незаметно перегружает мозг человека. Когда вокруг слишком много вещей и визуальной информации, мозгу становится сложнее сосредоточиться. Он воспринимает это как постоянный отвлекающий фактор. В результате снижается внимание, ухудшается способность принимать решения и падает продуктивность. Даже повседневные задачи — работа, финансы, воспитание детей — могут даваться сложнее.

Интересно, что беспорядок по-разному влияет на мужчин и женщин. Исследования показывают, что у женщин в таких условиях повышается уровень стресса: растет уровень кортизола, усиливается тревожность и могут появляться признаки депрессии. При этом это не всегда связано с внешними обстоятельствами — даже при благополучной жизни эффект сохраняется. Ученые предполагают, что причина может быть в более высокой ответственности, которую женщины часто ощущают за домашнее пространство.

Кроме того, хаос в доме может усугублять уже существующие психологические проблемы, такие как тревожные расстройства, СДВГ или обсессивно-компульсивные состояния. Беспорядок становится дополнительным источником напряжения и усиливает внутренний дискомфорт.

Важный нюанс

Не любой беспорядок вреден. Дом, где вещи просто не идеально разложены, — это нормально. Более того, легкий «творческий беспорядок» может даже способствовать креативности и появлению новых идей. В то же время стремление к абсолютной чистоте и контролю тоже может быть проблемой. Перфекционизм часто связан с тревогой, напряжением и эмоциональным выгоранием.

Поэтому важно найти баланс. Поддерживать порядок можно без крайностей. Например, регулярно уделять немного времени уборке — даже 5–10 минут в день уже помогают снизить ощущение хаоса. Полезно также периодически избавляться от лишних вещей и договариваться с близкими о комфортном уровне порядка в доме.

В конечном итоге беспорядок не определяет, какой вы человек. Но пространство, в котором вы живете, влияет на ваше самочувствие. И задача не в том, чтобы добиться идеальной картинки, а в том, чтобы создать вокруг себя среду, в которой вам спокойно, удобно и психологически комфортно, заключила Крашкина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.