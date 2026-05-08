Минпросвещения рекомендовало доплачивать педагогам за работу на ЕГЭ и ОГЭ

В рекомендациях Минпросвещения, Рособрнадзора, а также Профсоюза работников народного образования и науки России отмечено, что участие учителей в проведении ЕГЭ и ОГЭ рекомендуется оплачивать дополнительно, при этом размер выплаты регион устанавливает сам, сообщает ТАСС .

Так, выплату компенсации за допработу можно провести дополнительным соглашением к трудовому договору с педагогом по основному месту работы.

В документе указываются виды и содержание работ по подготовке и проведению экзаменов, сроки и требования, размер и порядок оплаты работ. При этом учителя, привлекаемые к проведению экзаменов, освобождаются на время от основной работы.

Участие педагогов в пробных экзаменах тоже не входит в их обязанности. Это дополнительная работа, поэтому она может быть проведена только с их письменного согласия и после определения условий.

