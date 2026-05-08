Врач объяснил, в каких случаях фраза «движение — это жизнь» теряет смысл

Фраза «движение — это жизнь» теряет смысл, когда мы забываем о законе постепенной адаптации. Тендинит ахиллова сухожилия - классическая расплата за резкий энтузиазм. Об этом РИАМО сообщил врач Семен Котов.

По словам эксперта, сухожилия, в отличие от мышц, имеют скудное кровоснабжение. Они невероятно прочные, но привыкают к новым нагрузкам крайне медленно. Если человек после месяцев сидения в офисе внезапно проходит пятнадцать километров или часами шагает по беговой дорожке, ткань просто не выдерживает. Возникают множественные микроразрывы, отек и острейшее воспаление.

«Ножки, разумеется, не отвалятся, но долгая болезненная реабилитация обеспечена. Ходьба абсолютно безопасна, если соблюдать прогрессию: наращивать дистанцию плавно, не более чем на 10% в неделю, и использовать правильную амортизирующую обувь. Нельзя в один день требовать от нетренированных связок марафонской выносливости», — объяснил Котов.

Истинное здоровье кроется не в рекордном количестве шагов, вырванных ценой «сломанных» пяток, а в бережном движении, к которому тело готово биомеханически, заключил врач.

