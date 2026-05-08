Стало известно, как подготовить машину к автопутешествию с активным отдыхом

С наступлением тепла россияне все чаще планируют автопутешествия с активным отдыхом на природе. По данным опроса «Авито Авто», который есть в распоряжении РИАМО, 45% жителей страны предпочитают для туристических поездок именно личный автомобиль. Главные причины — возможность увидеть больше мест (41%) и свобода передвижения (40%). Еще 34% воспринимают саму дорогу как часть приключения.

Такой формат поездок дает доступ к самым разным видам отдыха: можно добраться до воды с сапбордом, уехать в горы с велосипедами или найти уединенное место для кемпинга. Однако перед любой поездкой, выходящей за рамки городских маршрутов, необходима базовая диагностика автомобиля. Эксперты рекомендуют проверить уровень моторного масла, тормозной и охлаждающей жидкостей, а также работу кондиционера. Отдельного внимания заслуживают тормозные колодки и диски, давление в шинах и состояние протектора.

Перед выездом стоит убедиться в исправности «аварийного комплекта»: запасного колеса, домкрата, буксировочного троса, знака аварийной остановки и автомобильной аптечки. Чтобы с комфортом разместить снаряжение, может пригодиться багажный бокс на крышу (средняя цена — 20 100 рублей), крепления для велосипедов (14 700 рублей) или поперечные дуги (6 300 рублей). Для ночевки в кемпинге понадобятся палатка (средняя цена 15 000 рублей) или автопалатка на крышу (новую можно купить за 96 000 рублей, на вторичном рынке — за 79 000).

Для отдыха на воде самым популярным товаром в апреле стали сапборды — их доля составила 86% от всех продаж в своей категории. Продажи насосов для водных видов спорта выросли в 4,8 раза (средняя цена 3 300 рублей), а продажи жилетов — в 2,2 раза (1 500 рублей).

Эксперты советуют не оставлять сборы на последний вечер: заранее продумать маршрут, проверить прогноз погоды и разложить вещи по зонам — документы и техника, еда и вода, снаряжение, аптечка. Спонтанность без подготовки быстро превращается в хаос, а хаос на природе отдыхом не считается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.