Посол Дарчиев: День Победы играет положительную роль в связах РФ и США

Посол России в США Александр Дарчиев отметил, что День Победы играет безусловно положительную роль в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, сообщает ТАСС. http://tass.ru

Он этом он рассказал российским журналистам на торжественном приеме в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ в посольстве РФ в США.

«День Победы обладает сам по себе огромной энергетикой и играет безусловно положительную роль в наших двусторонних отношениях, что зафиксировали еще в 2020 году президенты наших стран», — сказал Дарчиев.

По его словам, второй год россияне свободно празднуют День Победы в Штатах. Так, прошли две церемонии на Арлингтонском кладбище, в 2025 и в 2026 годах, марши «Бессмертного полка» с шествием. Местные власти поддерживают эти мероприятия.

Также Дарчиев отметил, что торжественный прием в посольстве РФ почтили присутствием представители Белого дома и Госдепартамента США.

